Müge Anlı canlı yayın izle! 22 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Mayıs 2024 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...
22 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
BEDRİYE KILIÇ DAVASINDA KARAR ÇIKTI!
Konya'da kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç'ı (35), boğarak öldürüp, uçuruma attığı itirafıyla tutuklanan Tayfur Kılıç (35) bir kez daha hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında cinayetin Tayfur Kılıç tarafından işlendiğinin sabit olduğunu, belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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