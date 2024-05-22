Müge Anlı canlı yayın izle! 22 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

BEDRİYE KILIÇ DAVASINDA KARAR ÇIKTI!

Konya'da kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç'ı (35), boğarak öldürüp, uçuruma attığı itirafıyla tutuklanan Tayfur Kılıç (35) bir kez daha hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında cinayetin Tayfur Kılıç tarafından işlendiğinin sabit olduğunu, belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.