Gelinim Mutfakta 21 Mayıs puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 21 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (21 MAYIS 2024)
Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. En iyi tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Damla oldu.
PUAN DURUMU
DAMLA - 19
SEDA- 14
ZEYNEP- 6
AZİME - 5
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (20 MAYIS 2024)
Günün birincisi olan Damla, çeyrek altının sahibi oldu.
PUAN DURUMU
Damla: 20
Zeynep: 13
Seda: 10
Sevil: 6
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