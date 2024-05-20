Müge Anlı canlı yayın izle! 20 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

ŞABAN ATAŞ OLAYINDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Müge Anlı'da haftalarca aranan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Programda Şaban'ın eski eşi Emine Karabulut ile yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün yasak aşk yaşadığı tespit edildi.

Cinayeti itiraf eden Emine, Burhanettin'in Şaban'a önce beyzbol sopası ile vurduğunu daha sonra ise iple boğduğunu söyledi. Ancak Burhanettin, hakkındaki iddiaları inkar etti. Müge Anlı programın bugünkü bölümünde flaş gelişmeyi duyurdu. Cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.