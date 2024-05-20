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Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir seçim yapmak zorunda!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir seçim yapmak zorunda!

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 66. bölümüne ait detaylar ortaya çıktı. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı dizinin yeni bölümüyle ilgili ipuçları izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Cezayir, Habip ve Pırıl'ın intikamını almak için harekete geçer. Belkıs araya girerek Cezayir'den Tura'nın yaptıklarına dair kanıt getirmesini ister.

Tura, bir yandan Cezayir'in tanığı Sandıkçıoğlu'nun konuşmasını engellemek, diğer yandan da yaptıklarını sorgulamaya başlayan Rus istihbaratından kurtulmak zorundadır.

Leyla'dan beklediği desteği alamayan Suna, Arzu'nun sırlarını öğrenmek için harekete geçer. Arzu ise Tura'nın baskısıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Arzu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olay, evdeki gerilimin de doruğa çıkmasına neden olacaktır.

Cezayir, Tura'ya hiç beklemediği bir karşılık vererek dengeleri değiştirir. Tura ise hem Cezayir'den hem de Ruslardan kurtulmak için büyük bir tuzak kurar.

Nefeslerin tutulduğu finalde Cezayir, ailesi ve Tura'nın istekleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

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