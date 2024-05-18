Survivor eleme adayı belli oldu! Nagihan Karadere gözyaşlarına boğuldu

NEFİSE'DEN MERVE İTİRAFI

Sonrasında Nefise, Aleyna'nın gitmeden önce kendisi için "Merve'ye dikkat et. O bizim çantamızı bile taşıyamaz" dediğini ifade etti. Merve ise böyle bir şey söylemediğini ifade etti ve oylama yapıldı.

Duygularını ifade eden Merve, "Alışık olduğum bir yer. Düellodan korkmuyorum. Atışlarımı da seviyorum. Hangi atış olursa olsun fark etmez. Çıkıp savaşımı vereceğim" dedi.