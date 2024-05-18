Survivor eleme adayı belli oldu! Nagihan Karadere gözyaşlarına boğuldu
Survivor All Star'da haftalık takımlar dönemi heyecanla devam ediyor. 17 Mayıs Cuma akşamı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı gece oldukça hareketli geçti. Konseyde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Nagihan Karadere'nin kaptanlık oyunu öncesi sarf ettiği sözler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gecenin sonunda ise eleme adayı belli oldu. İşte haberin detayları...
Survivor All Star'da ilk eleme adayı cuma akşamı belli oldu. Son olarak, yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu'nun veda ettiği program, 17 Mayıs'ta 116. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Heyecan dolu anların yaşandığı bu bölümde, Nagihan Karadere'nin gözyaşları konseye damga vurdu.
ALEYNA'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE!
Bu hafta potaya giren Aleyna Kalaycıoğlu, Merve Aydın, Çağan Atakan Arslan ve Özgür Tetik arasından sürpriz bir isim adaya veda etti. Düello oyununda beklenenin altında bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun elenmesi, izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.
Kalaycıoğlu, ilk iş olarak eski dostu Yunus Emre'yi takipten çıktı. Kalaycıoğlu'nun bu hareketi sosyal medyada dikkat çekti.
İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yeni kurala göre artık kadın ve erkek yarışmacıların isimlerinin yazılacağı açıklandı. Yapılan oylama sonucunda Merve 3 oy alırken, Yunus Emre 1 oy, Nagihan 1 oy ve Hilmi Cem 1 oy aldı. Ada konseyinde yapılan oylamada ise eleme adayı Merve seçildi.
NEFİSE'DEN MERVE İTİRAFI
Sonrasında Nefise, Aleyna'nın gitmeden önce kendisi için "Merve'ye dikkat et. O bizim çantamızı bile taşıyamaz" dediğini ifade etti. Merve ise böyle bir şey söylemediğini ifade etti ve oylama yapıldı.
Duygularını ifade eden Merve, "Alışık olduğum bir yer. Düellodan korkmuyorum. Atışlarımı da seviyorum. Hangi atış olursa olsun fark etmez. Çıkıp savaşımı vereceğim" dedi.
NAGİHAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!
Öte yandan ada konseyinde dizindeki sağlık sorunu hakkında Nagihan açıklamalarda bulundu.
"HİKAYEMİN BÖYLE BİTMESİNİ İSTEMİYORUM"
Bir operasyon geçirmesi gerektiğini söyleyen Nagihan, gözyaşları içerisinde, "Hikayemin böyle bitmemesi için daha çok gayret gösteriyorum. Yakamdan bir türlü talihsizlik düşmüyor. Şuan mucizenin mucizesini istiyorum. Gerçekleşirse devam edeceği. Doktorumuzla konuştum ödem gitmiyor. Ödemi enjektörle çekecekler çekebilirlerse. Öyle devam etmeye çalışacağım." dedi.
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