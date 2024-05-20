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Gelinim Mutfakta 20 Mayıs puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Gelinim Mutfakta 20 Mayıs puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (20 MAYIS 2024)

Günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Yarışmanın 13 - 17 Mayıs hafta finalinde bilezikleri alan gelin Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Geçen hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altın kazanan isimler şunlar:

Pazartesi günü: Zeynep

Salı günü: Seda

Çarşamba günü: Seda (aynı gelin)

Perşembe günü: Damla

Cuma günü: En güzel ayıcık pastayı yapan gelin Arife oldu.

Yarışmada her gün farklı gelinlerin başarısı ve yetenekleri ödüllendiriliyor.

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