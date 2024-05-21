Müge Anlı canlı yayın izle! 21 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

Cinayeti itiraf eden Emine, Burhanettin'in Şaban'a önce beyzbol sopası ile vurduğunu daha sonra ise iple boğduğunu söyledi. Ancak Burhanettin, hakkındaki iddiaları inkar etti. Müge Anlı programın bugünkü bölümünde flaş gelişmeyi duyurdu. Cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.