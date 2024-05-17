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Gelinim Mutfakta 17 Mayıs 2024 puan durumu! Bugün kim elendi? 10 altın bileziği kim aldı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Gelinim Mutfakta 17 Mayıs 2024 puan durumu! Bugün kim elendi? 10 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (17 MAYIS 2024)

KİM ELENDİ?

Elenen yarışmacı ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Altın bileziklerin sahibi henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (16 MAYIS 2024)

Gelinim Mutfakta programında dün, Seda bugün eksi 2 ceza puanı aldı. Çeyrek altının sahibi Damla oldu.

PUAN DURUMU

DAMLA - 21

ZEYNEP- 13

ARİFE - 8

SEDA- 2

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (15 MAYIS 2024)

Seda, günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi oldu.

PUAN DURUMU

SEDA- 18

DAMLA - 16

ZEYNEP- 15

ARİFE - 3

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