Kardeşlerim'de Oğulcan Ömer ile Süsen’i barıştırmaya çalışıyor!
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Peki Kardeşlerim yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
Hiç ummadığı bir durumun içine çekilen Şevval, Yasmin'i kurtarmak için, kendi hayatını derinden etkileyecek radikal bir karar alırken, şahit oldukları manzaranın şokunu yaşayan çocukları sakinleştirmek Akif'e düşer.
"Vicdan, adaletin en iyi vekilidir…"
Ayaz, Cansu ve Sarp cephesindeki birtakım gerçekler su yüzüne çıkar. Emin'in Orhan için yaptığı sinsi plan, Ayten ve Orhan cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur.
Ömer'le Süsen'i barıştırmak isteyen Oğulcan, yine kendinden bekleneni yapar.
Nebahat'in hamileliği, Akif'te esmeye başlayan değişim rüzgarlarını da beraberinde getirir.
Okuldan sonra taksiye çıkan Ömer, aracına binen belalı adamlar yüzünden bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalır.
Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).
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