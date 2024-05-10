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Gelinim Mutfakta 10 Mayıs puan durumu: Bilezikleri kim kazandı? Günün birincisi ve elenen yarışmacı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Gelinim Mutfakta 10 Mayıs puan durumu: Bilezikleri kim kazandı? Günün birincisi ve elenen yarışmacı...

Gelinim Mutfakta 10 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi gelinin aldığını merak ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kazanan isim haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

-DAMLA:

-ZEYNEP:

-SEDA:

-ÖZGE:

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (9 MAYIS 2024)

Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

PUAN DURUMU

-DAMLA - 17

-ZEYNEP- 17

-SEDA- 15

-ÖZGE - 5

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