Müge Anlı canlı yayın izle! 13 Mayıs Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm, atv YouTube tek parça izle!

Üç çocuk babası olan ve 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan, 22 Mart 2024 tarihi itibariyle bir haber alınamamıştı. Bahri Ataş, programda, amcasının oğlunun resmi olarak boşandığı ancak aynı evde yaşadığı eski eşi Emine Hanım ve oğlundan şüphelendiğini belirtti ve Müge Anlı'dan yardım istedi.

Bahri Ataş, Emine Hanım'ın 25 Mart'ta kendisini arayarak, Şaban'ın 22 Mart'ta işe gittiğini ve bir daha dönmediğini söylediğini aktardı.

Bahri Ataş, Emine Hanım ve Şaban'ın yakın arkadaşı Burhanettin arasında çıkan dedikoduları ve Şaban'ın kaybolmadan önce yüklü miktarda para taşıdığı iddialarını, Şaban'ın kaybolmasıyla ilişkilendirdi.

Eski eş Emine Hanım hakkında bağlananlar çocuğunun babasının Burhanettin'den olduğunu bildiklerini de aktardılar.

Diğer yandan eski eşlerin formaliteden boşandıkları iddiası da programda konuşuldu. Emine Hanım ve oğlu programda, hakkındaki iddiaları reddetti.