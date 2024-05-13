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Müge Anlı canlı yayın izle! 13 Mayıs Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm, atv YouTube tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Müge Anlı canlı yayın izle! 13 Mayıs Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm, atv YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Mayıs 2024 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

Üç çocuk babası olan ve 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan, 22 Mart 2024 tarihi itibariyle bir haber alınamamıştı. Bahri Ataş, programda, amcasının oğlunun resmi olarak boşandığı ancak aynı evde yaşadığı eski eşi Emine Hanım ve oğlundan şüphelendiğini belirtti ve Müge Anlı'dan yardım istedi.

Bahri Ataş, Emine Hanım'ın 25 Mart'ta kendisini arayarak, Şaban'ın 22 Mart'ta işe gittiğini ve bir daha dönmediğini söylediğini aktardı.

Bahri Ataş, Emine Hanım ve Şaban'ın yakın arkadaşı Burhanettin arasında çıkan dedikoduları ve Şaban'ın kaybolmadan önce yüklü miktarda para taşıdığı iddialarını, Şaban'ın kaybolmasıyla ilişkilendirdi.

Eski eş Emine Hanım hakkında bağlananlar çocuğunun babasının Burhanettin'den olduğunu bildiklerini de aktardılar.

Diğer yandan eski eşlerin formaliteden boşandıkları iddiası da programda konuşuldu. Emine Hanım ve oğlu programda, hakkındaki iddiaları reddetti.

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