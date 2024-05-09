Müge Anlı canlı yayın izle! 9 Mayıs Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!

ÜÇ ÇOCUK BABASINA NE OLDU?

Üç çocuk babası olan ve 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan, 22 Mart 2024 tarihi itibariyle bir haber alınamamıştı. Bahri Ataş, programda, amcasının oğlunun resmi olarak boşandığı ancak aynı evde yaşadığı eski eşi Emine Hanım ve oğlundan şüphelendiğini belirtti ve Müge Anlı'dan yardım istedi.

Bahri Ataş, Emine Hanım'ın 25 Mart'ta kendisini arayarak, Şaban'ın 22 Mart'ta işe gittiğini ve bir daha dönmediğini söylediğini aktardı.