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Kuruluş Osman'da Osman Bey'in rüyası

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in rüyası

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 159. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman, büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenmeye devam ediyor. Peki Kuruluş Osman 159. bölümde neler yaşandı? İşte tüm detaylar...

OSMAN BEY OYUNU BOZMAK İÇİN MEKECE KALESİ'Nİ KUŞATTI!

Kuruluş Osman'ın 159. Bölümünde; gördüğü rüya sonrası tek başına Brusa yolculuğuna çıkan Osman Bey orada İbrahim Bey'in gizli planlarını öğrendi. Brusa'dan obaya dönen Osman Bey alplerine "Gayri vaktimiz yok tezinden harekete geçeceğiz. Alplar Mekece'yi kuşatacaklar" dedi.

Bunun üzerine Mekece'yi kuşatan Osman Bey'den kalenin tekfuru savaşmaya ya da teslim olmaya karar vermek için gün batımına kadar zaman istedi.

Kuşatma için bekleyen Osman Bey'in yanına Yakup Bey ve İbrahim Bey geldi. Mekece'nin kendi himayesinde olduğunu söyleyen İbrahim Bey tekfurun kendisine tabi olduğunu söyledi. Bunun üzerine konuşan Yakup Bey ise Osman Bey'e "Biz seni yanlıştan döndürmeye geldik. Müminin olan bir kaleyi almak senin gibi bir beye yaraşmaz Osman Bey" dedi.

OSMAN BEY'İN RÜYASI

Dizinin 159. Bölümünde; gördüğü rüyadan etkilenen Osman Bey rüyasının anlamını öğrenmek üzere Yunus Emre ile buluştu. Rüyasında sisli bir şehirde yaşadığı olayları anlatan Osman Bey "Balığın karnındaki bu yüzük, elimde olan kokusu hala durur. Derya gibi kokar. Peki ya bunun anlamı nedir?" diye sordu.

Yunus Emre ise "Gördüğün rüya sırlarla doludur Osman Bey. Balığın da yüzüğün de hikmeti fütuhattır. Keşiş Dağı'ndan sana doğru esen de fetih rüzgârıdır. Her rüzgâr sancağını bekler Osman Bey, Keşiş Dağı'da İslam sancağına hasret. Senden bu hasreti dindirmeni bekler, vuslatı bekler, seni bekler" dedi.

Rüyasının anlamını öğrenen Osman Bey ise Yunus Emre'ye "O vakit yolumuz hasreti vuslata erdirmektir." diyerek hızlıca yola koyuldu.

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