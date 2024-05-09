Kuruluş Osman'da Osman Bey'in rüyası
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 159. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman, büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenmeye devam ediyor. Peki Kuruluş Osman 159. bölümde neler yaşandı? İşte tüm detaylar...
OSMAN BEY OYUNU BOZMAK İÇİN MEKECE KALESİ'Nİ KUŞATTI!
Kuruluş Osman'ın 159. Bölümünde; gördüğü rüya sonrası tek başına Brusa yolculuğuna çıkan Osman Bey orada İbrahim Bey'in gizli planlarını öğrendi. Brusa'dan obaya dönen Osman Bey alplerine "Gayri vaktimiz yok tezinden harekete geçeceğiz. Alplar Mekece'yi kuşatacaklar" dedi.
Bunun üzerine Mekece'yi kuşatan Osman Bey'den kalenin tekfuru savaşmaya ya da teslim olmaya karar vermek için gün batımına kadar zaman istedi.
Kuşatma için bekleyen Osman Bey'in yanına Yakup Bey ve İbrahim Bey geldi. Mekece'nin kendi himayesinde olduğunu söyleyen İbrahim Bey tekfurun kendisine tabi olduğunu söyledi. Bunun üzerine konuşan Yakup Bey ise Osman Bey'e "Biz seni yanlıştan döndürmeye geldik. Müminin olan bir kaleyi almak senin gibi bir beye yaraşmaz Osman Bey" dedi.
OSMAN BEY'İN RÜYASI
Dizinin 159. Bölümünde; gördüğü rüyadan etkilenen Osman Bey rüyasının anlamını öğrenmek üzere Yunus Emre ile buluştu. Rüyasında sisli bir şehirde yaşadığı olayları anlatan Osman Bey "Balığın karnındaki bu yüzük, elimde olan kokusu hala durur. Derya gibi kokar. Peki ya bunun anlamı nedir?" diye sordu.
Yunus Emre ise "Gördüğün rüya sırlarla doludur Osman Bey. Balığın da yüzüğün de hikmeti fütuhattır. Keşiş Dağı'ndan sana doğru esen de fetih rüzgârıdır. Her rüzgâr sancağını bekler Osman Bey, Keşiş Dağı'da İslam sancağına hasret. Senden bu hasreti dindirmeni bekler, vuslatı bekler, seni bekler" dedi.
Rüyasının anlamını öğrenen Osman Bey ise Yunus Emre'ye "O vakit yolumuz hasreti vuslata erdirmektir." diyerek hızlıca yola koyuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak
- İl Haritası Değişiyor! Türkiye'de 82-83-84 Plaka Kodu Sahibi Olma Sırası Bu İlçelerde!
- MEB kararını verdi: Mini bayram tatili uzatılıyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ve öğretmenler dikkat!
- SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...
- Emekliye 17.850 TL'lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur'luya saat 6.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...
- Çamaşır suyu lekesi kabusu bitti! Pamukla biraz sürün ve işte sonuç
- Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor
- Sadece %1 yüksek IQ'lu dahiler gizlenen hatayı 10 saniyede bulabilir! ️
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı
- Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş
- Konuşmayan muhabbet kuşu kalmasın! Kuşunuz insan gibi şakıyacak
- Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!