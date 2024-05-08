Gelinim Mutfakta 8 Mayıs puan durumu: Çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 8 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi gelinin aldığını merak ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altın kazanan gelin DAMLA oldu.
(8 MAYIS 2024) PUAN DURUMU
DAMLA: 21
ZEYNEP: 15
SEDA: 12
ÖZGE: 7
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altın kazanan gelini ZEYNEP oldu.
(7 MAYIS 2024) PUAN DURUMU
ÖZGE:7
ZEYNEP:21
SEDA:13
DAMLA:17
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