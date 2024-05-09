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Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor!

Oyuncu kadrosunda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Saygın Soysal (Çino), Emin Gürsoy (Hacı Hafız) gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisi final bölümüyle ekrana geliyor. İşte Ateş Kuşları’nın son bölümüne dair detaylar...

Cuma akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali'nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden nasıl çıkacaklardır?

Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar'ın heyecanlı bekleyişinin neticesi ne olacaktır?

Annesinin kim olduğunu öğrenen Kara'yı nasıl bir zorluk beklemektedir?

Ateş Kuşları, Ayça'nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyalardır.

Ateş Kuşları final bölümüyle Cuma 20.00'de atv'de!

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