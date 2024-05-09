09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Aldatmak'ta Güzide yeni bir çıkmaza giriyor!

Aldatmak'ta Güzide yeni bir çıkmaza giriyor!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
Aldatmak’ta Güzide yeni bir çıkmaza giriyor!

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide yeni bir çıkmaza giriyor. Peki Aldatmak 68. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Kadriye, Dicleli evinde yaşamanın tadını çıkarmaya devam ederken Kahraman, annesinin dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar. İki kayınvalide arasındaki çatışmada Oylum şaşırtıcı bir tarafta yer alır.

Selin'in gerçek niyetinden habersiz olan Oltan ve Tolga, Selin'i özgürlüğüne kavuşturma yolunda büyük bir adım atar. Selin'in bir hamlesi, herkesin hayatını etkileyecek sonuçlar doğurur.

Güzide'nin kayıp oğluyla ilgili araştırması yeniden bir çıkmaza girer. Oylum'un yaşadığı kimlik karmaşasına da bir son vermek için Güzide ve Ozan kolları sıvarlar.

Güzide, Tarık'tan giderek daha fazla şüphelenmeye başlar. Ancak Güzide bile Tarık'ın suçlarını örtbas etmek için ne kadar ileri gittiğinden habersizdir…

Tarık'ın koşulları altında yaşayan Yeşim, Dündar'ı hayatından çıkarmakta zorlanır. Tarık acımasızlığını sergiledikçe yeni düşmanlar edinir.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA