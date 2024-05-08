08 Mayıs 2024, Çarşamba
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Müge Anlı canlı yayın izle! 8 Mayıs Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Müge Anlı canlı yayın izle! 8 Mayıs Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Mayıs 2024 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

NURAN ŞAHİN OLAYI NEDİR?

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te günlerdir aranan iki komşunun kaybında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, Antalya'nın Alanya ilçesinden şüpheli şekilde ortadan kaybolan Nuran Şahin ve komşusu Gökmen ismiyle bilinen Fetullah Kaya'yı arıyordu. Cinayete kurban gittiği düşünülen Gökmen Kaya'nın motosikleti ormanlık alanda bulundu. Müge Anlı izleyicisinin gördüklerini anlatması olayların seyrini değiştirdi.

17 Nisan'da evinden hastaneye gitmek için çıkan bir daha kendisinden haber alınamayan Şahin'in kızı annesini Müge Anlı'da aradı. Nuran Şahin'in kaybının ardından komşusu Gökmen ismiyle bilinen Fetullah Kaya da ortadan kayboldu. İki komşu arasındaki bağlantı neydi? Antalya'da yaşayan komşular öldürüldü mü yoksa gerçekler görünenlerden farklı mıydı?

Antalya Gazipaşa'da hayatını sürdüren Nuran Şahin(52), yaklaşık 2 hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere ayrıldı ve bir daha yuvasına dönmedi.

Talihsiz kadının cinayete kurban gittiği düşünüyordu. Sinem Şahin, annesinin kaybından 2 gün sonra komşuları Fetullah Kaya'nın ortadan kaybolduğunu anlattı.

Kaya ve Şahin aileleri sık sık karşıya geldi. İki komşu arasındaki bağlantı araştırılırken aileler arasındaki tansiyon her geçen dakika artmaya devam etti.

Konunun derinlemesine incelendiği Müge Anlı'da kayıp kadının bir otelde iki erkekle kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunlardan biri de Durmuş Ali Çelik isimli şahıstı. Eşinin başka erkeklerle görüştüğünü bildiği öne sürülen Mustafa Şahin ise hakkındaki iddiaları reddetti.

Karısının kaybolduğu günün detaylarını hatırlamadığı yönünde ifade veren Mustafa Şahin'in canlı yayındaki cümleleri de şaşırttı.

"Olay gününü hatırlamıyorum" diyen Mustafa Şahin şüpheli tavırlarıyla dikkat çekti. Yayına gelen bir telefonda Durmuş Ali Çelik ve Mustafa Şahin'in iş birliği yaparak yasak ilişki yaşadıkları konuşulan Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'yı uçurumdan attıklarını iddia edildi.

Korkunç iddialar karşısında sakinliğini koruyan eş; karıma güveniyorum bir sorunumuz yoktu, sözleriyle yetindi.

2 gün arayla kaybolan 2 komşunun uçurumdan atılarak öldürüldüğü iddia ediliyordu.

Konu farklı boyutlarla ekrana gelmeye devam etti. Sosyal medya üzerinden Nuran Şahin ile tanıştığını söyleyen Durmuş Ali Çelik'in Gökmen aracılığıyla tanıştırıldığı ortaya çıktı.

Çok geniş ve engebeli olan Antalya'nın Çeçek ve Sazak mevkileri arama ve kurtarma köpeği eşliğinde incelemeye alındı.Gökmen Şahin'in Nuran Şahin kaybolduğu gün Çeçek ve Sazak mevkilerindeki engebeli arazilerde görüldüğü ortaya çıkması kafalarda soru işareti bıraktı.

Şahin'in yirmi dakikalık yolu 2 saatte dönmesi cinayet şüphelerini arttırdı. Motosikleti bulunan Gökmen Şahin neredeydi? Nuran Şahin'in başına ne gelmişti? Jandarma ekiplerinin derinlemesine araştırdığı konunun açıklığa kavuşması için hummalı çalışamalar sürüyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranan Nuran Şahin ve Fetullah Kaya nerede? Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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