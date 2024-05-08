Müge Anlı canlı yayın izle! 8 Mayıs Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!

NURAN ŞAHİN OLAYI NEDİR?

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te günlerdir aranan iki komşunun kaybında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, Antalya'nın Alanya ilçesinden şüpheli şekilde ortadan kaybolan Nuran Şahin ve komşusu Gökmen ismiyle bilinen Fetullah Kaya'yı arıyordu. Cinayete kurban gittiği düşünülen Gökmen Kaya'nın motosikleti ormanlık alanda bulundu. Müge Anlı izleyicisinin gördüklerini anlatması olayların seyrini değiştirdi.

17 Nisan'da evinden hastaneye gitmek için çıkan bir daha kendisinden haber alınamayan Şahin'in kızı annesini Müge Anlı'da aradı. Nuran Şahin'in kaybının ardından komşusu Gökmen ismiyle bilinen Fetullah Kaya da ortadan kayboldu. İki komşu arasındaki bağlantı neydi? Antalya'da yaşayan komşular öldürüldü mü yoksa gerçekler görünenlerden farklı mıydı?

Antalya Gazipaşa'da hayatını sürdüren Nuran Şahin(52), yaklaşık 2 hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere ayrıldı ve bir daha yuvasına dönmedi.

Talihsiz kadının cinayete kurban gittiği düşünüyordu. Sinem Şahin, annesinin kaybından 2 gün sonra komşuları Fetullah Kaya'nın ortadan kaybolduğunu anlattı.

Kaya ve Şahin aileleri sık sık karşıya geldi. İki komşu arasındaki bağlantı araştırılırken aileler arasındaki tansiyon her geçen dakika artmaya devam etti.

Konunun derinlemesine incelendiği Müge Anlı'da kayıp kadının bir otelde iki erkekle kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunlardan biri de Durmuş Ali Çelik isimli şahıstı. Eşinin başka erkeklerle görüştüğünü bildiği öne sürülen Mustafa Şahin ise hakkındaki iddiaları reddetti.