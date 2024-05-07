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Gelinim Mutfakta 7 Mayıs toplam puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Gelinim Mutfakta 7 Mayıs toplam puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta programı yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını hangi gelinin kazandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Gelinim Mutfakta 7 Mayıs 2024 günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altın kazanan gelini Zeynep oldu.

7 MAYIS 2024 PUAN DURUMU

-ÖZGE:7

-ZEYNEP:21

-SEDA:13

-DAMLA:17

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

6 MAYIS 2024 PUAN DURUMU

-ZEYNEP- 21

-DAMLA - 17

-SEDA- 13

-ÖZGE - 7

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