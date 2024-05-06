Yüzüklerin Efendisi’nin Kral Théoden’i Bernard Hill hayatını kaybetti!

Boys from the Blackstuff'ta Hill, yoğun ve unutulmaz bir karakter olan Yosser Hughes'a hayat vermiş ve büyük beğeni toplamıştı. Bu dizi 1983 yılında en iyi drama dizisi dalında BAFTA ödüllerinde kazanan isim olmuştu.

Hill'in unutulmaz BBC TV performanslarından bir diğeri de Hilary Mantel'in Henry VIII'in sarayı hakkındaki kitabından uyarlanan 2015 drama dizisi Wolf Hall'da geldi. Hill, Anne Boleyn'in amcası ve Kardinal Wolsey'in düşmanı olan Norfolk Dükü'nü canlandırdı.

Onlarca yıllık kariyerindeki diğer rolleri arasında 1982 yapımı Gandhi, 1989 yapımı Shirley Valentine, 2002 yapımı The Scorpion King ve 2008 yapımı Tom Cruise filmi Valkyrie yer alıyor.

17 Aralık 1944 tarihinde Manchester'ın Blackley bölgesinde doğan Hill, uzun ve başarılı kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. Hill, hayatını Marianne Hill ile birlikte sürdürmekteydi ve Gabriel Hill adında bir çocuk babasıydı.