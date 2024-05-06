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Yüzüklerin Efendisi'nin Kral Théoden'i Bernard Hill hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Yüzüklerin Efendisi’nin Kral Théoden’i Bernard Hill hayatını kaybetti!

Titanik ve Yüzüklerin Efendisi filmleriyle tanınan aktör Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından sevenlerini üzen Bernard Hill kimdir, neden öldü? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Bernard Hill hakkında merak edilen bilgiler...

Titanic ve Yüzüklerin Efendisi filmlerinde rol alan Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti.


79 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Menajerinin yaptığı açıklamaya göre, 1997 yapımı Oscar ödüllü Titanic filminde Kaptan Edward Smith'i canlandıran aktör bu sabah erken saatlerde son nefesini verdi.

Bir çocuk babası olan oyuncu, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde canlandırdığı Kral Theoden karakteriyle de bir nesil tarafından tanındı.

Hill, Pazar günü yayınlanmaya başlayacak olan ve Martin Freeman'ın başrolünü oynadığı BBC draması The Responder'ın ikinci serisiyle ekranlara dönecekti.

Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen "İyi ol. Git sen, git sen" paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.

Boys from the Blackstuff'ta Hill, yoğun ve unutulmaz bir karakter olan Yosser Hughes'a hayat vermiş ve büyük beğeni toplamıştı. Bu dizi 1983 yılında en iyi drama dizisi dalında BAFTA ödüllerinde kazanan isim olmuştu.

Hill'in unutulmaz BBC TV performanslarından bir diğeri de Hilary Mantel'in Henry VIII'in sarayı hakkındaki kitabından uyarlanan 2015 drama dizisi Wolf Hall'da geldi. Hill, Anne Boleyn'in amcası ve Kardinal Wolsey'in düşmanı olan Norfolk Dükü'nü canlandırdı.

Onlarca yıllık kariyerindeki diğer rolleri arasında 1982 yapımı Gandhi, 1989 yapımı Shirley Valentine, 2002 yapımı The Scorpion King ve 2008 yapımı Tom Cruise filmi Valkyrie yer alıyor.

17 Aralık 1944 tarihinde Manchester'ın Blackley bölgesinde doğan Hill, uzun ve başarılı kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. Hill, hayatını Marianne Hill ile birlikte sürdürmekteydi ve Gabriel Hill adında bir çocuk babasıydı.

BERNARD HİLL KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

17 Aralık 1944, Manchester doğumlu olan Bernard Hill, İngiliz aktördür. Özellikle Titanic'teki Kaptan Edward Smith ve Yüzüklerin Efendisi film üçlemesindeki Kral Théoden rolleriyle tanınır.

James Cameron'un 1997 yapımı filminde Titanik'in kaptanını ve Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi film üçlemesinde Rohan kralı Théoden'i oynamanın da dahil olduğu muhteşem bir kariyerin başlamasına yardımcı oldu.

1997 Oscar ödüllü filmde Kaptan Edward Smith'i, Yüzüklerin Efendisi'nde ise Kral Théoden'i canlandırdı.

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