Gelinim Mutfakta 6 Mayıs puan durumu: Çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 6 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi gelinin aldığını merak ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...
GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?
Çeyrek altını kazanan isim ilerleyen saatlerde belli olacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 3 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?
En yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Özge oldu.
10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Hafta boyu en yüksek puanı toplayarak 10 bileziği kazanan gelin Damla oldu.
ELENEN YARIŞMACI!
Bu hafta en düşük puanı toplayarak elenen isim Yeşim oldu.
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