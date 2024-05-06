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Müge Anlı canlı yayın izle! 6 Mayıs Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm YouTube tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Müge Anlı canlı yayın izle! 6 Mayıs Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Mayıs 2024 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

19 yaşındaki oğlu, 29 yaşındaki ikinci eşi ile kaçan Umut Yetik, 8 yaşındaki kızı Melodi'ye kavuşmak için Müge Anlı'ya gelmişti. Karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kalan küçük kız, devlet korumasına alınmıştı.

8 yaşındaki kız babaevine dönecek mi? Konu ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı aktardı.

Küçük kız yeniden babaevine döndü. 8 yaşındaki küçük kız, babaannesinin bakımına teslim edildi.

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