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Mutfak Bahane'de kazanan belli oldu! 15 bileziğin sahibi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Mutfak Bahane’de kazanan belli oldu! 15 bileziğin sahibi...

ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 14.00'te yayınlanan "Mutfak Bahane" programı, Derya Taşbaşı'nın sunumuyla izleyicilerle buluşuyor. Her gün farklı yemekler yaparak jüri karşısına çıkan gelinler, mutfak becerilerini sergileyerek şampiyonluk için kıyasıya mücadele veriyor.

Sevilen parçalarıyla gelin ve kayınvalideleri coşturan ünlü sanatçı Gülşah Buzlu, heyecan dolu bir etkinliğe imza attı. Yaptığı iddialı tadımla, 15 bileziği kazanacak kişiyi belirledi.

FİNAL GÜNÜ YAŞANANLAR HERKESİ ŞOK ETTİ

Heyecanla eşine yemeği tarif eden, Beyhan'ın başına gelenler herkesi şaşırttı.

Eşi Okan tarafından, mutfak dolabına kapatılan gelin ne yapacağını şaşırdı. Mutfak dolabına kapatılmak bile, Beyhan'ı susturmaya yetmedi. Tarifleri oradan vermeye devam eden gelin, herkesi güldürdü.

GÖZYAŞININ ARDINDAN GELEN MUTLU HABER

Tadım öncesi ağlayan gamze açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

Akın'a müjde vererek, üçüncü bebeğini beklediğini açıklayan gamze, mutluluk gözyaşları döktü

GÜL KAYINVALİDE İÇİN GELEN GİZEMLİ KONUK KİM?

Günlerdir talibinden gelen mektup ve hediyeler ile ikinci bahar hayalleri kuran gül anne hayallerine kavuşacak mı? Siyah oda da bekleyen gizemli konuğa Harun'dan izin çıkmayınca gül hanım büyük hayal kırıklığına uğradı.

Gelinlik giyme hayali kuran gül Hanım'ın hevesi kursağında kaldı. Selvi ve tolga çifti yarışmaya veda ederken 15 bileziğin sahibi gamze ve akın çifti oldu.

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