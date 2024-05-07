Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 7 Mayıs Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Mayıs 2024 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.