Kardeşlerim'de Akif ile Süreyya köşeye sıkışıyor
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
Kendilerini savunmak için Gökhan'ı etkisiz hale getiren Yasmin ile Aybike, büyük bir gerginlik içinde her şeyden habersizlerken, Akif ile Şevval'in Gökhan için başka bir planı vardır.
Mahallede yeni bir işe başlayan Ayten'in patronu, Orhan'ın hiç ummadığı birisi çıkar.
Geçmişten gelen, beklenmedik sürpriz bir misafir, Akif ile Süreyya'yı köşeye sıkıştırır.
Orhan'ın Cansu'ya olan tavırları, Oğulcan'ın Ayten ile Cansu'yla yakınlaşmasına sebep olur.
Süsen'in, annesiyle ilgili öğrendiği birtakım gerçekler, Ömer ile olan ilişkilerinde, radikal gelişmelerin yaşanmasına yol açarken; Aybike ile Yasmin, büyük bir şokla karşı karşıya kalırlar.
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
Kardeşlerim dizisinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor.
Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.
atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in hikaye ve senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).
Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sifonu kapamadan klozet çekerseniz bunlar olur! Korkunç görüntüler...
- 3 Mayıs Türkçülük Günü Mesajları 2024 | En anlamlı, kısa, uzun, resimli Türkçülük Günü kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, WhatsApp...
- 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...
- 2024 KPSS Lisans başvurusu başladı | KPSS Lisans başvurusu ücreti ne kadar, kaç TL? osym.gov.tr başvuru ekranı
- Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi
- Dördüncü veri açıklandı, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL
- Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama 2024 | İş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
- Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur'lu için yüzde 18 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu
- Nisan ayı enflasyon oranları 2024 | TÜİK (TEFE, TÜFE, ÜFE) enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
- Mevlana'nın gizli şerbeti ortaya çıktı! Enerji depolarınız dolacak
- Bembeyaz tuvaletler için çamaşır suyuna veda! Tek seferde çözüm!
- Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...