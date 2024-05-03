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Kardeşlerim'de Akif ile Süreyya köşeye sıkışıyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Kardeşlerim’de Akif ile Süreyya köşeye sıkışıyor

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kendilerini savunmak için Gökhan'ı etkisiz hale getiren Yasmin ile Aybike, büyük bir gerginlik içinde her şeyden habersizlerken, Akif ile Şevval'in Gökhan için başka bir planı vardır.

Mahallede yeni bir işe başlayan Ayten'in patronu, Orhan'ın hiç ummadığı birisi çıkar.

Geçmişten gelen, beklenmedik sürpriz bir misafir, Akif ile Süreyya'yı köşeye sıkıştırır.

Orhan'ın Cansu'ya olan tavırları, Oğulcan'ın Ayten ile Cansu'yla yakınlaşmasına sebep olur.

Süsen'in, annesiyle ilgili öğrendiği birtakım gerçekler, Ömer ile olan ilişkilerinde, radikal gelişmelerin yaşanmasına yol açarken; Aybike ile Yasmin, büyük bir şokla karşı karşıya kalırlar.

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim dizisinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor.

Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in hikaye ve senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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