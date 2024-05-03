Müge Anlı atv canlı yayın izle! 3 Mayıs Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm YouTube tek parça izle!

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı!

Antalya'da yaşayan Nuran Şahin, 17 Nisan'da hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Annesinin kaybolmasından 2 gün sonra komşuları Fetullah Kaya'nın ortadan kaybolduğunu söyleyen kızı Sinem Şahin, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar türlü iddialarla birbirini suçladı. Yayına bağlanan izleyiciler Mustafa Şahin'in karısı Nuran Şahin'i ve Fetullah Kaya'yı öldürüp uçurumdan attığını söyledi. Ortaya çıkan otel kayıtlarındaki o detay ne? İşte programda gündeme gelen diğer iddialar...

Yaklaşık 15 gündür annesinden haber alamayan Nuran Şahin'in kızı Sinem Şahin, annesinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Antalya Gazipaşa'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Nuran Şahin'in kızı Sinem Şahin annesinin bilinçli ve akıllı bir kadın olduğunu, anlamsız bir şekilde kaybolmasının bir sebebe dayalı olduğunu iddia etti.

Annesinin kaybolmasından 2 gün sonra da komşuları Fetullah Kaya'nın da ortadan kaybolduğunu ifade eden Sinem Şahin, Fetullah Kaya'nın kaybolmasının ardından ailesinin endişeli olmadığını belirtti.

Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'nın çocukları Müge Anlı'da karşı karşıya geldi ve çeşitli iddialar ile birbirlerini suçladılar.

Nuran Şahin'in kaybolduğu gün 2 ayrı erkekle otel kaydı olduğunu açıklayan Müge Anlı, motosikletiyle kaybolan Fetullah Kaya'nın da kaybının şüpheli olduğunu açıkladı.