Müge Anlı atv canlı yayın izle! 3 Mayıs Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Mayıs 2024 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
3 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
MÜGE ANLI CANLI İZLE
MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE
Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı!
Antalya'da yaşayan Nuran Şahin, 17 Nisan'da hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Annesinin kaybolmasından 2 gün sonra komşuları Fetullah Kaya'nın ortadan kaybolduğunu söyleyen kızı Sinem Şahin, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar türlü iddialarla birbirini suçladı. Yayına bağlanan izleyiciler Mustafa Şahin'in karısı Nuran Şahin'i ve Fetullah Kaya'yı öldürüp uçurumdan attığını söyledi. Ortaya çıkan otel kayıtlarındaki o detay ne? İşte programda gündeme gelen diğer iddialar...
Yaklaşık 15 gündür annesinden haber alamayan Nuran Şahin'in kızı Sinem Şahin, annesinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.
Antalya Gazipaşa'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.
Nuran Şahin'in kızı Sinem Şahin annesinin bilinçli ve akıllı bir kadın olduğunu, anlamsız bir şekilde kaybolmasının bir sebebe dayalı olduğunu iddia etti.
Annesinin kaybolmasından 2 gün sonra da komşuları Fetullah Kaya'nın da ortadan kaybolduğunu ifade eden Sinem Şahin, Fetullah Kaya'nın kaybolmasının ardından ailesinin endişeli olmadığını belirtti.
Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'nın çocukları Müge Anlı'da karşı karşıya geldi ve çeşitli iddialar ile birbirlerini suçladılar.
Nuran Şahin'in kaybolduğu gün 2 ayrı erkekle otel kaydı olduğunu açıklayan Müge Anlı, motosikletiyle kaybolan Fetullah Kaya'nın da kaybının şüpheli olduğunu açıkladı.
Müge Anlı, Nuran Şahin'n Dursun Ali Çelik adlı biriyle daha buluştuğunu ve Nuran Şahin'in arkadaşı Zeynep'in bildiklerini tam anlatmadığını düşündüğünü söyledi.
Eşinin kaybolduğu gün nerede olduğu belirsiz olan Mustafa Şahin ise kaybolduğu güne dair bir şey hatırlamadığını söyledi.
2 Mayıs 2024 canlı yayınında ise bir gizli tanık ortaya farklı iddialar attı.
Geçmişte kocasıyla kaybolan Nuran Şahin'in ilişkisi olduğunu söyleyen izleyici, "Benim kocamla Nuran arasında bir şeyler vardı. Mustafa Şahin'in de içinde olduğu bir ortamda yüzleşme yaşandı" dedi.
Mustafa Şahin'in bu ilişkiyi bildiğini söyleyen gizli tanık, kocasından boşanmayı düşündüğünü ama sonradan Nuran Şahin'in eşinin iş arkadaşlarıyla da ilişkisi olduğunu duyduğunu ifade etti.
Olayın altında görünenin dışında farklı şeyler olduğunu vurgulayan Müge Anlı, Sinem Şahin'e annesinin kaybolduğu gün babasının nerede olduğunu sordu.
Yayına bağlanan başka bir izleyicinin söyledikleri ise herkesi şoke etti.
İddialarda adı geçen Dursun Ali Çelik ile Mustafa Şahin'in iş birliği yapıp önce Nuran Şahin'i öldürdüklerini duyduğunu söyleyen izleyici, "Nuran'ı ve Fetullah'ı öldürüp uçurumdan attığı konuşuluyor" dedi.
Nuran Şahin'in çeçek mevkiinde uçuruma atıldığını söyleyen izleyici, Mustafa Şahin'in Durmuş Ali denilen kişiyle işbirliği yaptığını söyledi.
Nuran Şahin'in yıllar önce de başka bir adamı dolandırdığını söyleyen izleyici, "Nuran'lar önceden çok fakirdi bir anda zengin oldular" dedi.
Nuran Şahin'in dolandırdığı söylenilen kişinin kızı canlı yayına bağlanarak iddiaları doğruladı.
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