Gelinim Mutfakta 1 Mayıs Çarşamba puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu araştırılmaya devam ediyor. Yarışmacılarına her hafta altın kazandıran programda bugünün birincisi merak konusu oldu. İzleyiciler, "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Gelinim Mutfakta 1 Mayıs Çarşamba puan durumu!
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. İşte günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (1 MAYIS 2024)
Yarışmanın 1 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelen bölümünde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.
PUAN DURUMU
-SEDA:
-YEŞİM:
-DAMLA:
-ALEYNA:
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?( 30 NİSAN 2024)
30 Nisan günü ekranlara gelen bölümde aldığı 13 puanla Seda birinci oldu. Dört gelin de süreyi yetiştirememeleri nedeniyle -2 ceza puanı aldı.
PUAN DURUMU
-SEDA- 13
-YEŞİM- 11
-DAMLA- 7
-ALEYNA- 7
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