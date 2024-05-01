Gelinim Mutfakta 1 Mayıs Çarşamba puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. İşte günün birincisi...