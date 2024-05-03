Ateş Kuşları'nda Ali ve Mercan bebeklerinin cinsiyetini öğreniyor!
atv ekranlarının sevilen dizisi ‘Ateş Kuşları’, 53. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de atv’de ekrana gelecek. Peki kadrosunda Hande Soral, İlayda Alişan, Burak Tozkoparak, Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları’nın 53. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...
Gurme, Ateş Kuşları'nın tahmininin aksine köfteyi hayli övmüş ve dükkânda müşteri seli yaşanmasına sebep olmuştur.
Umudun her geçen gün yükseldiği Gülayşe – Barbar kanadında tedavi masrafları kaygısı bir nebze daha azalır.
Bebeklerinin cinsiyetini öğrenme vakti gelen Ali ve Mercan nasıl bir sonuçla karşılacaktır?
Polisle iş birliği yapıp itirafçı olan Çino'yu hangi büyük tehlike beklemektedir?
Çino'dan Kara'nın ailesine dair bilgi almaya çalışan Sultan'ın yüzüne hangi gerçek duvar gibi çarpacaktır?
OYUNCULAR
İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Saygın Soysal (Çino), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Gonca Cilasun (Hacer), Şahin Çelik (Çelik), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Ali Önsöz (Kara), Ergül Miray Şahin (Sare), Naz Sayıner (Sultan), Kaan Sevi (Cemal), Gökçem Çoban (Ayça), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara)
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