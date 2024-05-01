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Müge Anlı atv canlı yayın izle! 1 Mayıs Çarşamba Müge Anlı yeni bölüm tek parça YouTube izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Müge Anlı atv canlı yayın izle! 1 Mayıs Çarşamba Müge Anlı yeni bölüm tek parça YouTube izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Mayıs 2024 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

KAAN ÇAM OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'nın programında ele alınan Kaan Çam olayı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gündüz kuşağında yayınlanan ve pek çok olayı aydınlatan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Kaan Çam'ın ailesi, 15 yaşındaki oğullarını bulmak için yardım talep etti. Kaan Çam bulundu mu? Müge Anlı 30 Nisan bölümünde ne oldu?

Oğullarının Müslüm Gürses hayranı olduğunu söyleyen aile, sanatçıya benzemek için de saçını keserek kendisine bıyık yaptığını söyledi. 8 gündür aranan Kaan Çam'ın sevgilisini bulmak için Bursa'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Kaan'ı gören bir görgü tanığı canlı yayına bağlanarak çocuğun Nişantaşı, Şişli ve Beşiktaş bölgelerinde gezerek kendisini oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olarak tanıttığını belirtti.

Kaan'ın akıl sağlığından şüphe ettiğini belirten görgü tanığı "Sakalını beyaza boyamış, bize Farah Zeynep Abdullah'ı gösterince kamera şakası yaptığını zannettik. 'Kız arkadaşım buralardan geçmiş' dedi" ifadelerini kullandı. Sokaklarda gezerek Farah Zeynep Abdullah'ı arayan Kaan ise henüz bulunamadı.

Canlı yayında Farah Zeynep Abdullah'a seslenen Müge Anlı, "Sanırım Farah'ın oynadığı Bergen filminden etkilenmiş. Çok dikkatli ol" uyarısında bulundu. 30 Nisan Salı gününde yayınlanan bölümünde Kaan Çam'ın bulunduğu duyuruldu.

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