Gelinim Mutfakta 30 Nisan puan durumu: Çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu araştırılmaya devam ediyor. Yarışmacılarına her hafta altın kazandıran programda bugünün birincisi merak konusu oldu. Bu noktada izleyiciler, "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Gelinim Mutfakta 30 Nisan puan durumu!
Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANDI? (30 NİSAN 2024)
Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi ise Seda oldu.
PUAN DURUMU
SEDA- 13
YEŞİM- 11
DAMLA- 7
ALEYNA- 7
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANDI? (29 NİSAN 2024)
Gelinim Mutfakta Seda, Yeşim ve Damla kuraya kaldı. Çeyrek altının sahibi Yeşim oldu.
PUAN DURUMU
DAMLA- 12
SEDA- 12
YEŞİM- 12
ALEYNA- 9
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