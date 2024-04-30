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Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı atv canlı izle! 30 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm tek parça izle!

Müge Anlı atv canlı izle! 30 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Müge Anlı atv canlı izle! 30 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 30 Nisan tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...

30 NİSAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

MÜGE ANLI KAAN ÇAM OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam, 21 Nisan Pazar günü Bursa Osmangazi Altıparmak Mahallesinden kayboldu. Kaan İstanbul'a ünlü olma hayaliyle gittiği sonra kaybolduğu belirtildi.

Kaan'ın daha büyük gösterebilmek için saç telinden bıyık yaptığı ortaya çıktı. Kadir Bey, Kaan'ın yanına gelip Farah Zeynep Abdullah'a nasıl ulaşabileceğini sorduğunu, Nişantaşı'nda gezindiğini açıkladı. İstanbul'da semt semt gezerken birçok esnafa Farah Zeynep Abdullah'ın kız arkadaşı olduğunu ve ona acil ulaşması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Bir görgü tanığı, kayıp olduğu düşünülen Kaan'ı Nişantaşı ve Beşiktaş bölgelerinde bir bankta otururken gördüğünü belirtti. Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde etraftakilere Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğunu söyleyerek dolaşan gence, henüz ulaşılamadı.

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