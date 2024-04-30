Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Boran Bey yüzleşiyor!

ALAEDDİN BEY'İN MAHKEMESİ

Osman Bey her şey olup biterken Ahmet'in katilini bulup Alaeddin'i aklamanın peşindedir. Alaeddin'in mahkemesini yönetecek Kadı kilit isimdir. Osman Bey asıl katilin bu Kadı'nın peşine düşeceğini düşünmektedir. Osman Bey'in asıl katili bulma planı ne olacaktır?