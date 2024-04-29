Gelinim Mutfakta 29 Nisan puan durumu: Çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu araştırılmaya devam ediyor. Yarışmacılarına her hafta altın kazandıran programda bugünün birincisi merak konusu oldu. Bu noktada izleyiciler, "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Gelinim Mutfakta 29 Nisan puan durumu!
Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANDI? (29 NİSAN 2024)
Gelinim Mutfakta günün birinci belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
GEÇEN HAFTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta hafta finalinde 10 altın bilezik sahibini buldu. Gelin ve kayınvalidelerin birlikte mücadele ettiği yarışmada geçtiğimiz hafta bilezikleri kazanan geni DAMLA oldu!
GEÇEN HAFTA GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta bir gelin adayı yarışmaya veda etti...
Veda eden isim BURÇİN oldu.
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