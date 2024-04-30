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Aldatmak'ta Yeşim'le Dündar'ın ilişkisi ortalığı karıştırıyor!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Aldatmak’ta Yeşim’le Dündar’ın ilişkisi ortalığı karıştırıyor!

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu) gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın 67. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Aldatmak yeni bölümde neler olacak?

Güzide, öz çocuğunu aramaya devam ederken yeni gelişmelerle sarsılır. Tarık'ın baskınıyla Yeşim, onun karşısında gücünü kaybeder. Son olaylardan sonra Yeşim ve Ümit büyük bir yüzleşme yaşar.

Kahraman'ın annesine olan düşkünlüğü sadece Mualla'yı değil Oylum'u da zor durumda bırakacaktır. Kadriye gittikçe aileyle yakınlaşınca Mualla beklenmedik bir hamlede bulunur.

Oltan, Sezai'nin isteklerine saygı göstermek zorunda kalacaktır. Oltan ile yakınlaşmaya çalışan İpek her hamlesinde duvara toslar.

Hem kızını hem de hayatının aşkını kaybeden Sezai hayatında büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanır. Ancak Kahraman'ın bir keşfi kaderlerini değiştirebilir…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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