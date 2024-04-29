Müge Anlı canlı yayın izle! 29 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 29 Nisan tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
29 NİSAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün farklı olaylarla ekranlara geliyor. 'Üvey anne olayı' olarak da anılan olay karşısında yaşananlar izleyiciyi şoke etti.
Programa, başvuran Umut Yetik, 19 yaşındaki oğluyla 29 yaşındaki eşi Tuğçe Akpençe'nin yasak bir ilişki yaşadığını ve küçük kızları Melodi ile birlikte kaçtıklarını söylemişti.
Canlı yayındaki yüzleşmenin ardından, 8 yaşındaki çocukları devlet korumasına alındı. Programın 24 Nisan tarihli bölümünde gerçekler gün yüzüne çıkarken, küçük kızın ekipler tarafından alındığı anlar, Müge Anlı'yı duygulandırdı.
Öte yandan Umut Yetik, kızına kavuşacağı günü iple çekiyor.
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