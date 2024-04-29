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90'ların ikonik tuşlu telefonu Nokia 3210 geri dönüyor! Yepyeni özellikleri ile yine dikkatleri üzerine toplamayı hedefliyor

Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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90’ların ikonik tuşlu telefonu Nokia 3210 geri dönüyor! Yepyeni özellikleri ile yine dikkatleri üzerine toplamayı hedefliyor

90'ların ikonik tuşlu telefonu Nokia 3210, modern bir dokunuşla geri dönüyor! 4G bağlantısı, Bluetooth desteği ve daha uzun pil ömrü gibi günümüzün standartlarını karşılayan özelliklerle donatılmış olan cihaz, Mayıs ayında 100 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

90'ların ikonik tuşlu telefonu Nokia 3210, HMD Global'in son hamlesi ile modern bir dokunuşla geri dönüyor. 1999'da piyasaya sürüldüğünde renkli tasarımıyla büyük ses getiren efsanevi model, bu kez 4G bağlantısı ve Bluetooth desteği gibi günümüzün standartlarını karşılayan özelliklerle donatılmış.

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Nostaljik Tasarım, Modern Özellikler

Sızdırılan lansman görselinde, 3210'un orijinal tasarım dilini korurken günümüze uyarlandığı görülüyor. Unutulmaz tuş düzeni ve sağlam yapısı korunurken, arka tarafta 2024'e uygun bir tasarım ve eski modelde bulunmayan bir arka kamera dikkat çekiyor. HMD, retro tasarıma sadık kalırken teknik iyileştirmeleri de ihmal etmemiş.

Teknik Detaylar ve Fiyat

Teknik özellikler hala netlik kazanmamış olsa da, HMD'nin nostaljiyi ve kullanışlılığı bir arada sunmaya çalıştığı görülüyor. Sızdırılan görselde 4G bağlantısı ve Bluetooth desteğinin yanı sıra pil ömründe de artışa işaret ediliyor.

Nokia 3210 (2024) versiyonunun Mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve fiyatı ise henüz belirsiz. Ancak fiyatlandırmanın 100 dolar civarında olması öngörülüyor.

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