90’ların ikonik tuşlu telefonu Nokia 3210 geri dönüyor! Yepyeni özellikleri ile yine dikkatleri üzerine toplamayı hedefliyor

Teknik Detaylar ve Fiyat

Teknik özellikler hala netlik kazanmamış olsa da, HMD'nin nostaljiyi ve kullanışlılığı bir arada sunmaya çalıştığı görülüyor. Sızdırılan görselde 4G bağlantısı ve Bluetooth desteğinin yanı sıra pil ömründe de artışa işaret ediliyor.