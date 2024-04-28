Akif’ten Süreyya’ya evlenme teklifi! Kardeşlerim son bölümde neler oldu?

Şevval, Orhan'ı tavlamak için annesi ile işbirliği yapar. Ancak planladıkları romantik yemek ona nasip olmaz.

Gökhan, Ayla'yı öldürmek üzere hastaneye gelir. Onu Aybike ve Yasmin kurtarır. Gökhan ile aralarında kovalamaca yaşanır. Gökhan, Aybike'ye saldırır.