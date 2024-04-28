Akif’ten Süreyya’ya evlenme teklifi! Kardeşlerim son bölümde neler oldu?
Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Peki son bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Ayla hastaneye yetiştirilir, kendinde değildir. Gökhan ise tüm yüzsüzlüğü ile Berk'in yanına hastaneye gelir. Ancak başı derttedir. Ayla eve kamera yerleştirmiştir ve tüm saldırı kayda alınmıştır.
Akif ve Nebahat boşanırlar. Akif hiç vakit kaybetmeden yüzükle Süreyya'ya evlenme teklif eder. Nişanlanırlar.
Okulda ise üniversite sınav heyecanı vardır. Yapılan denem sonucu herkesi panikletir.
Şevval, Orhan'ı tavlamak için annesi ile işbirliği yapar. Ancak planladıkları romantik yemek ona nasip olmaz.
Gökhan, Ayla'yı öldürmek üzere hastaneye gelir. Onu Aybike ve Yasmin kurtarır. Gökhan ile aralarında kovalamaca yaşanır. Gökhan, Aybike'ye saldırır.
Yasmin onu durdurmak için taşla kafasına vurur. Kızlar Şevval'i arar. Şevval onları olay yerinden uzaklaştırır ve Akif'i arar yardım ister.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...
- Uçak Su Sınırı Gizemi Çözüldü! 100 ml Sınırının Gerçek Sebebi Ne?
- O uygulamayı kullananlara son gün! Gece 12'den itibaren...
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonuç tarihi...
- Zeka testi: 5 saniyede farklı hindistan cevizini bulabilir misin?
- Emekliye önce destek sonra 2+1'lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...
- 1. köprü kapalı mı, neden? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak? 28 Nisan Pazar bugün kapalı yollara alternatif neler?
- Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 | İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...
- Naneli Şekerden Sonra Tad Alma Garipliği: Her Şey Neden Soğuk Geliyor?
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu 26 Nisan 2024 | Diyanet Cuma Hutbesi Tam Metin PDF! "Her İşin Bir Ahlakı Vardır!"