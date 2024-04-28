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Akif’ten Süreyya’ya evlenme teklifi! Kardeşlerim son bölümde neler oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Akif’ten Süreyya’ya evlenme teklifi! Kardeşlerim son bölümde neler oldu?

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Peki son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Ayla hastaneye yetiştirilir, kendinde değildir. Gökhan ise tüm yüzsüzlüğü ile Berk'in yanına hastaneye gelir. Ancak başı derttedir. Ayla eve kamera yerleştirmiştir ve tüm saldırı kayda alınmıştır.

Akif ve Nebahat boşanırlar. Akif hiç vakit kaybetmeden yüzükle Süreyya'ya evlenme teklif eder. Nişanlanırlar.

Okulda ise üniversite sınav heyecanı vardır. Yapılan denem sonucu herkesi panikletir.

Şevval, Orhan'ı tavlamak için annesi ile işbirliği yapar. Ancak planladıkları romantik yemek ona nasip olmaz.

Gökhan, Ayla'yı öldürmek üzere hastaneye gelir. Onu Aybike ve Yasmin kurtarır. Gökhan ile aralarında kovalamaca yaşanır. Gökhan, Aybike'ye saldırır.

Yasmin onu durdurmak için taşla kafasına vurur. Kızlar Şevval'i arar. Şevval onları olay yerinden uzaklaştırır ve Akif'i arar yardım ister.

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