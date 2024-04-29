Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için yeni tehdit "Tura"
Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın merakla beklenen 65. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Yeni bölüme ait görseller ve ipuçları heyecanı doruklara çıkardı. İşte Ben Bun Cihana Sığmazam 65. bölümde yaşanacak olaylar...
Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman'ı ele geçirmeyi başarır. Erman şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin hesabını vermek zorundadır.
Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura'nın amacı Cezayir'den geçmişin intikamını almaktır.
Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaşır. Fransa'daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada'yı kullanarak Cezayir'den yardım ister.
Elif, Arzu'nun oynadığı oyunu açığa çıkarmaya çalışırken kendisini bir oyunun içinde bulacaktır.
Cezayir, Gedikali'nin fabrikasını alan gizemli ismin Tura olduğunu öğrenince harekete geçer.
Tura ise Vedat'ı ele geçirerek çoktan hamlesini yapmıştır. Atakan, Cezayir ve Tura'yı bir araya getirir. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin buluşması Tura'nın bir başka sürprizine gebedir.
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