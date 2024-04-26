Kardeşlerim'de Ömer ve Sarp'ın başı belada!
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.
atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme dair detaylar da ortaya çıktı. Peki Kardeşlerim 126. bölümde neler olacak? İşte detaylar...
126.Bölüm Özeti:
"Sonunu bilmeden izlediğim en güzel filmdi gözlerin…"
Hurda arabanın içinde sıkışıp kalan Ömer ile Sarp, ne yapacaklarını bilmez halde çırpınırlarken, başlarına aldıkları asıl beladan habersizdirler.
KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Gökhan tarafından yaralanan Ayla, apar topar hastaneye kaldırılırken, Gökhan ise Berk'e gelen beklenmedik telefonla bu sefer sert kayaya toslar.
Ataman Koleji'nde yapılacak olan deneme sınavı, tüm çocuklarda panik ve gerginlik yaratır.
Fatma'nın, Orhanlara destek olmak için evlerine gelen Şevval'le ilgili başka planları vardır.
Akif ve Süreyya cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gökhan'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Yasmin ve Aybike, hiç ummadıkları bir durumun içine düşerler.
Oyuncular : Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).
Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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