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Ateş Kuşları 52. bölüm fragmanı yayınlandı! Gülayşe anne mi oluyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Ateş Kuşları 52. bölüm fragmanı yayınlandı! Gülayşe anne mi oluyor?

ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın merakla beklenen 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran yeni bölüm fragmanına Gülayşe’nin sözleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Ateş Kuşları 52. bölüm fragmanı...

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın yeni bölümü için heyecan dorukta. Dizinin 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları'nda Gülayşe ve Barbaros çocuk sahibi olabilecek mi?

ATEŞ KUŞLARI 52. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Barbar'ın dünyası, Çino'nun ağabeyi olduğunu öğrenmesiyle başına yıkılacak…

Barbar'ın eve dönmesi, Gülayşe ile aralarındaki buzların erimesi ve tedaviyle çocuk sahibi olabilme ihtimallerinin doğması genç çiftin tekrar yüzünü güldürecek.

ATEŞ KUŞLARI 52. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Tedavinin parasını çıkarabilmek için yeni bir arayışa giren Ateş Kuşları, dükkânın satışlarını artırmak maksadıyla kendilerini yeni bir maceranın içinde bulacak.

Çino'yla kaçıp Ali'yi yıkık bir halde ardında bırakan Sultan, Barbar ve gizli görevi için büyük bir tehlike arz edecek.

Zıpkın ve Sabit'in şakasıyla günlerini ölüm korkusuyla geçirecek olan Kara; geçmişine, gerçek ailesine dair nasıl bir temas yaşayacak?

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları dizisinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor.

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları'nın 26 Nisan Cuma akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 52. bölümünde başarılı oyuncu Şeyla Halis, 'Resmiye' karakteriyle diziye dahil oluyor.

Ateş Kuşları Cuma 20.00'de atv'de...

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