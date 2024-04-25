Müge Anlı canlı yayın izle! 25 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 25 Nisan tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
25 NİSAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Umut Yetik, 29 yaşındaki eşi Tuğçe ve 19 yaşındaki oğlunun beraber kaçtığını söylemişti. Yetik, 8 yaşındaki kızına kavuşmak için uğraşırken, canlı yayına katılan üvey anne ve üvey oğulun rahatlığı da sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Umut Yetik, 8 yaşındaki kızının, evden kaçan eşi ve oğluyla beraber götürüldüğünü belirtmesinin ardından kızını almak için harekete geçti. Bakanlık yayını ihbar kabul ederek bakanlık devreye girdi ve küçük kız devlet himayesine alındı.
Programın 24 Nisan tarihli bölümünde Tuğçe, her şeyi itiraf etti. Velayetinin babasına verilmesini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın sahipleri soğuk terler dökecek! İslam Memiş kılavuzu verdi: Bundan sonra...
- Resimdeki gizli pateni 3 saniyede görenlerin IQ’su 150 üstü çıkıyor! Süren başladı…
- Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL'Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40'da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
- Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...
- YDS sonuç sorgulama ekranı | 2024 ÖSYM YDS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- 3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti
- Asansör kapılarındaki bu delik aslında hayat kurtarıyor!
- Türkiye'ye özgü bu kristal servet avcılarının hedefi! 1 gramı bile elmastan 10 bin kat...
- MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek!
- Emeklinin temmuz maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 1+1+1 formüllü kılavuz! 10.000, 11.250, 13.000 TL alanlara...
- Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemiyeti'nin yeni lideri Fikri Doğan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...