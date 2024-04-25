Müge Anlı canlı yayın izle! 25 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!

Umut Yetik, 29 yaşındaki eşi Tuğçe ve 19 yaşındaki oğlunun beraber kaçtığını söylemişti. Yetik, 8 yaşındaki kızına kavuşmak için uğraşırken, canlı yayına katılan üvey anne ve üvey oğulun rahatlığı da sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Umut Yetik, 8 yaşındaki kızının, evden kaçan eşi ve oğluyla beraber götürüldüğünü belirtmesinin ardından kızını almak için harekete geçti. Bakanlık yayını ihbar kabul ederek bakanlık devreye girdi ve küçük kız devlet himayesine alındı.

Programın 24 Nisan tarihli bölümünde Tuğçe, her şeyi itiraf etti. Velayetinin babasına verilmesini söyledi.