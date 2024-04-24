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Aldatmak 66. bölümde neler olacak? Güzide’nin içini kemiren şüphe!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Aldatmak 66. bölümde neler olacak? Güzide’nin içini kemiren şüphe!

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu) gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın 66. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Oğlu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Annesini aşiretten saklamak istemeyen Kahraman'ın hamlesi, Dicleli ailesinde dengeleri değiştirecektir.

Kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen beklenmedik itirafla büyük bir şaşkınlık yaşarken bu itiraf Oltan'ın da hayatını alt üst edecektir. Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin için elinden geleni yaparken Selin'in gerçek duygularından habersizdir.

Yeni bilgilerin ışığında Güzide, Dündar'ın öz annesi olup olmadığını tekrar sorgular. Dündar'la gittikçe yakınlaşan Yeşim, müşterilerle yaşadığı kötü deneyimlerin altında yatan gerçekleri keşfeder. Ümit'in kıskançlığı Yeşim için korkunç sonuçlar doğuracaktır…

OYUNCULAR

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), İlayda Çevik (İpek Okuyan), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Selin Kahraman (Zeliş), Burcu Söyler (Selin), İrem Tuncer (Serra), Alize Gördüm (Azra Yanar), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü) ve Özlem Tokaslan (İlknur Gülsoy) ve Nursel Köse (Mualla Dicleli)

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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