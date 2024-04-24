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Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı canlı izle! 24 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle! ATV canlı yayın

Müge Anlı canlı izle! 24 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle! ATV canlı yayın

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Müge Anlı canlı izle! 24 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle! ATV canlı yayın

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 24 Nisan tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...

24 NİSAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

Müge Anlı ve Tatlı Sert programına ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. Umut Yetik, kendisinden 8 yaşında bir kızı olan karısı Tuğçe'nin üvey oğlu ile kaçtığını söyleyerek annesi Nagihan Hanım ile birlikte Müge Anlı'dan yardım istedi.

Programın 23 Nisan tarihli yayınında kaçak üvey anne ve 19 yaşındaki Mustafa canlı yayına geldi. Olayla ilgili Bakanlık devreye girdi. 8 yaşındaki kızı Ali Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

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