Müge Anlı canlı izle! 24 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle! ATV canlı yayın

Müge Anlı ve Tatlı Sert programına ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. Umut Yetik, kendisinden 8 yaşında bir kızı olan karısı Tuğçe'nin üvey oğlu ile kaçtığını söyleyerek annesi Nagihan Hanım ile birlikte Müge Anlı'dan yardım istedi.

Programın 23 Nisan tarihli yayınında kaçak üvey anne ve 19 yaşındaki Mustafa canlı yayına geldi. Olayla ilgili Bakanlık devreye girdi. 8 yaşındaki kızı Ali Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.