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Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Murat Han dahil oldu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Murat Han dahil oldu!

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın zengin oyuncu kadrosuna Kayhan Serasker (Tura) karakteriyle Murat Han dahil oldu.

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum'un yaptığı dizinin Murat Han'lı yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtım, aksiyonun hiç eksik olmadığı bir bölümün ipuçlarını ele veriyor.

Murat Han, Kayhan Serasker (Tura) karakteriyle 30 Nisan Salı akşamı ekranlarda olacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları arasında; Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna),

Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) yer alıyor.

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