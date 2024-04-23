Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Murat Han dahil oldu!

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum'un yaptığı dizinin Murat Han'lı yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtım, aksiyonun hiç eksik olmadığı bir bölümün ipuçlarını ele veriyor.