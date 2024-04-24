Kuruluş Osman’da Osman Bey’in kararlı hamlesi
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam 20:00'da yayınlanacak olan 157. Bölümünde Ahmet'in ani ölümü Kayı Obası'nda gerilim yaratırken, Alaeddin ve Gonca ise kaçak halde evlenir.
Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan "Kuruluş Osman", beşinci sezonuyla ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümüde yaşanacak olaylar da merak konusu oluyor. İşte Kuruluş Osman 157. bölüm detayları...
157. bölüm özeti:
OSMAN BEY'İN PLANI NEDİR?
Evladının canı tehlikede olan Osman Bey bütün oyunları bozmakta kararlıdır. Ulcay ile karşı karşıya gelen Osman Bey fitneyi bitirmek için nasıl bir plan kuracaktır?
KURULUŞ OSMAN 157.BÖLÜM FRAGMANI İZLE
BEYLER ARASINDA NELER YAŞANACAK?
Ahmet'in ölümü Kayı Obası'nda gerilime sebep olur, kılıçlar çekilir. Osman Bey kardeş kanı dökülmesine asla müsaade etmeyecektir. İbrahim Bey ve Yakup Bey'leri obada alıkoyar.
CANDAROĞULLARI'NIN İNTİKAM YEMİNİ
Melike Hatun ve İbrahim Bey olanlardan sonra çok öfkelidirler. Oğullarının intikamını almak için yemin ederler. Nasıl bir intikam planı kurmaktadırlar?
ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN EVLENİYOR
Osman Bey ve Bala Hatun kaçak haldeki Alaeddin ve Gonca'nın nikahını kıyarlar. Bu nikah nelere sebep olacaktır?
ORHAN VE MEHMET'İN MÜCADELESİ
Alaeddin ve Gonca'yı bulmakta kararlı olan Mehmet'in karşısına Orhan engeli çıkar. Orhan ve Mehmet arasındaki kıyasıya vuruşma nasıl sonuçlanacaktır?
ULCAY VE MEHMET BEY'İN BİRLİĞİ
Öte yanda Alaeddin Bey ve Gonca Hatun onları bekleyen Ulcay tehlikesine karşı nasıl mücadele edeceklerdir? Mehmet, Yakup Bey'lerin esaretini bitirmesi için Ulcay'la anlaşır. Ulcay'ın onları kurtarma planı nedir? Ahmet'in mezarına gitmekte olan Osman Bey'i nasıl bir tehlike beklemektedir?
Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Yusuf Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Javokhir Zakirov (Görklü Han), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Yağmur Öztürk (Efendize Elçim Hatun), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Adil Şahin (Kara Ali), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Çağıl Aydıner (Prenses Maria), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp)
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