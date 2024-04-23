Müge Anlı canlı yayın izle! 23 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 23 Nisan tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
23 NİSAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Müge Anlı'ya katılan Umut Yetik'in iddiaları Türkiye'nin gündemine oturdu.
Umut Yetik, ikinci evliliğini yaptığı eşinin 19 yaşındaki oğluyla birlikte kaçtığını gözyaları içinde Müge Anlı'ya anlattı.
Anlattıklarıyla herkesi şoke eden Umut Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söyledi.
Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirdi.
Karısının ve 19 yaşındaki oğlunun kaçma planını gözyaşları içinde anlatan Umut Yetik, "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe bana boşanalım dedi. 'Boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız' deyip beni boşanmaya ikna etti. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu doğuracak?" dedi.
Aylardır arkasından iş çevirildiğini söyleyen Umut Yetik, karısının ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu, 30 Mart'ta çantasına yasaklı madde koyduklarını anlattı.
19 yaşındaki üvey oğlu ile kaçan Tuğçe Akpençe, yayına bağlanarak eski kocasının oğlu Mustafa Yetik ile ilişkisini itiraf etti.
Evlendiğinde 17 yaşında olduğunu söyleyen Tuğçe Akpençe, kocası Umut Yetik'in kendisine şiddet uyguladığını belirtti.
Eski kocasının çantasına yasaklı madde koymadığını ileri süren Tuğçe Akpençe, Umut Yetik'in madde kullandığını iddia etti.
Müge Anlı, "Umut Bey dünyanın en kötü kocası bile olsa sizin olayınız kötü koca olayı değil, çok daha ötesi" dedi.
Tuğçe Akpençe'nin ekibi aramadan önce "Mustafa benim kocam" dediğini belirten Müge Anlı, "Umut Bey'in yaptığı evladına kara leke kalacaksa sizin yaptığınız da küçük kız çocuğunuza leke olacak" dedi.
Müge Anlı baba ile annenin yüzleşmesi sırasında, babanın "8 yaşındaki kız çocuğunun sizi öyle birlikte görmesi iyi bir şey mi?" diye sorması üzerine annenin cevabına çok sinirlendi.
Üvey oğlu ile kaçan Tuğçe Akpençe, "Aynı yatakta yatarken bizi görmesine izin vermem. Sen bizim aramıza yatırıyordun çocuğu" deyince stüdyodaki herkes şoke oldu.
Üvey annenin söylediklerine sinirlenen Müge Anlı, "Ne biçim bir saçmalıktır bu? Siz nasıl abuk subuk konuşuyorsunuz? Anne ile babanın arasına çocuk yatar. Babası çocuğuna sarılıp uyur. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır terbiyesiz kadın! Utanmıyor musun sen?" dedi.
Babasının eşi ile kaçan 19 yaşındaki Mustafa da yayına bağlanıp, "Pişman değilim. Böyle olması gerekiyordu" dedi.
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