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Kardeşlerim'de Akif, Nebahat’le anlaşma yapıyor!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Kardeşlerim’de Akif, Nebahat’le anlaşma yapıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Peki Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

atv'de yayınlanan "Kardeşlerim" dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Dizinin takipçileri, Kardeşlerim 125. bölümde neler olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte yeni bölüme dair ipuçları...

125.Bölüm Özeti:

"O son kusura bakacaktık!"

Nebahat ile Süreyya tartışmasına şahit olan Ömer ile Süsen, bir cevap bekliyorlardır.

Ayla, Berk'le arasını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken; tüm Eren ailesi, Emel'in okulunda yapılacak sürpriz bir etkinlik için ona destek olmaya çalışır.

Akif, Süreyya'yı köşeye sıkıştıran Nebahat'le hiç istemediği bir anlaşma yapmak zorunda kalırken, Süreyya'nın bambaşka planları vardır.Cansu, Ataman Koleji'nin yeni öğrencisi olma heyecanını yaşar.

Yeni bir işe başlayan Tolga ve ona eşlik eden Yasmin, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar.

Talihsiz bir durumun içine düşen Sarp ve Ömer, ne yapacaklarını bilmez haldelerken, Gökhan'ın kendi çıkarları için yaptığı hamle, Ayla'nın hayatını tehlikeye atar.

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

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