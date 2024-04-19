Kardeşlerim'de Akif, Nebahat’le anlaşma yapıyor!
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Peki Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
atv'de yayınlanan "Kardeşlerim" dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Dizinin takipçileri, Kardeşlerim 125. bölümde neler olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte yeni bölüme dair ipuçları...
125.Bölüm Özeti:
"O son kusura bakacaktık!"
Nebahat ile Süreyya tartışmasına şahit olan Ömer ile Süsen, bir cevap bekliyorlardır.
Ayla, Berk'le arasını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken; tüm Eren ailesi, Emel'in okulunda yapılacak sürpriz bir etkinlik için ona destek olmaya çalışır.
Akif, Süreyya'yı köşeye sıkıştıran Nebahat'le hiç istemediği bir anlaşma yapmak zorunda kalırken, Süreyya'nın bambaşka planları vardır.Cansu, Ataman Koleji'nin yeni öğrencisi olma heyecanını yaşar.
Yeni bir işe başlayan Tolga ve ona eşlik eden Yasmin, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar.
Talihsiz bir durumun içine düşen Sarp ve Ömer, ne yapacaklarını bilmez haldelerken, Gökhan'ın kendi çıkarları için yaptığı hamle, Ayla'nın hayatını tehlikeye atar.
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...
- HAVA DURUMU | İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış alarmı! Günlerce sürecek | 18-22 Nisan 2024