23 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu! Günün birincisi belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu araştırılmaya devam ediyor. Yarışmacılarına her hafta altın kazandıran programda bugünün birincisi merak konusu oldu. Bu noktada izleyiciler, "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Gelinim Mutfakta 24 Nisan puan durumu!
Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? İşte çeyrek altını kazanan gelin...
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (23 NİSAN 2024)
Gelinim Mutfakta bugünkü birinci belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
PUAN DURUMU
◾YEŞİM:
◾BURÇİN:
◾SEDA:
◾DAMLA:
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (22 NİSAN 2024)
Günün en yüksek puanı Burçin ve Yeşim aldı. Yapılan kura sonucunda günün çeyrek altın kazanan gelini Burçin oldu.
PUAN DURUMU
◾YEŞİM 15
◾BURÇİN 15
◾SEDA 13
◾DAMLA 9
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