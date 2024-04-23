23 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu! Günün birincisi belli oldu mu?

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? İşte çeyrek altını kazanan gelin...