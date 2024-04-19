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Gelinim Mutfakta 19 Nisan kim elendi, kim birinci oldu? Altın bilezikleri kazanan yarışmacı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Gelinim Mutfakta 19 Nisan kim elendi, kim birinci oldu? Altın bilezikleri kazanan yarışmacı...

Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu araştırılmaya başladı. Yarışmacılarına her hafta altın kazandıran programda bugünün birincisi merak konusu oldu. Bu noktada izleyiciler, "Gelinim Mutfakta altın bilezikleri hangi gelin kazandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Gelinim Mutfakta günün puan durumu ve elenen isim...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birinci kim oldu? İşte altın bilezikleri kazanan gelin...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI? (19 NİSAN 2024)

Günün birincisi henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde haberimizde yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI? (18 NİSAN 2024)

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde, günün birincisi en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi Damla oldu.

PUAN DURUMU

DAMLA- 20

YEŞİM- 7

SEDA- 9

ALEYNA- 15

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