Gelinim Mutfakta 19 Nisan kim elendi, kim birinci oldu? Altın bilezikleri kazanan yarışmacı...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birinci kim oldu? İşte altın bilezikleri kazanan gelin...