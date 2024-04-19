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Ateş Kuşları’nın yüzü gülüyor! Yeni bölümde neler olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Ateş Kuşları’nın yüzü gülüyor! Yeni bölümde neler olacak?

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, 51. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarına gelecek. İşte yeni bölüme dair detaylar...

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 51. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarına gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barbar'ın gizli görevinden bihaber olan Ali, Barbar'a hiç olmadığı kadar yüklenecek ve Barbar kendisini hiç ummadığı bir çıkmazın içinde bulacak.

Hastalığı sebebiyle psikolojik olarak yıkılan Gülayşe, Barbar'ı kendisinden uzaklaştırmayı deneyecek ama büyük bir aşkla birbirine bağlı olan ikili için bu hiç de kolay olmayacaktır.

Gülayşe ve Barbar'ın bebek sahibi olabilmeleri için bir umut ışığı doğacak, Ateş Kuşları'nın yüzü yeniden gülecek.

Kara ve Ayça arasında çatışmadan doğan bir yakınlaşma başlayacak.

Zıpkın ve Sare nişanlanırken; Çino, Sultan'a evlenme teklifi edecek, Sultan bu teklifi kabul edecek midir?

Ateş Kuşları yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de atv'de!

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