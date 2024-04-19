Ateş Kuşları’nın yüzü gülüyor! Yeni bölümde neler olacak?
İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, 51. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarına gelecek. İşte yeni bölüme dair detaylar...
atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 51. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarına gelecek.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Barbar'ın gizli görevinden bihaber olan Ali, Barbar'a hiç olmadığı kadar yüklenecek ve Barbar kendisini hiç ummadığı bir çıkmazın içinde bulacak.
Hastalığı sebebiyle psikolojik olarak yıkılan Gülayşe, Barbar'ı kendisinden uzaklaştırmayı deneyecek ama büyük bir aşkla birbirine bağlı olan ikili için bu hiç de kolay olmayacaktır.
Gülayşe ve Barbar'ın bebek sahibi olabilmeleri için bir umut ışığı doğacak, Ateş Kuşları'nın yüzü yeniden gülecek.
Kara ve Ayça arasında çatışmadan doğan bir yakınlaşma başlayacak.
Zıpkın ve Sare nişanlanırken; Çino, Sultan'a evlenme teklifi edecek, Sultan bu teklifi kabul edecek midir?
Ateş Kuşları yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...
- HAVA DURUMU | İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış alarmı! Günlerce sürecek | 18-22 Nisan 2024