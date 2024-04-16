Müge Anlı ATV canlı izle! 16 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 16 Nisan tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
16 NİSAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
15 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı ve Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. Etiyopya'dan gelen Eman, babası Muzaffer Uzun'u bulmak için stüdyoya geldi.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Etiyopya üçgeninde uzun yıllardır babasını arayan Eman, babasının 6 yaşındayken ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini açıkladı.
Ancak, programın ilerleyen bölümlerinde Eman'ın babası Muzaffer Uzun'un koronavirüs sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.
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